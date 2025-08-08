En savoir plus sur PRB

Informations sur le prix de PRB

Site officiel de PRB

Tokenomics de PRB

Prévisions de prix de PRB

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Paribu Net

Prix de Paribu Net (PRB)

Non listé

Graphique du prix du Paribu Net (PRB) en temps réel

$0.302224
$0.302224$0.302224
+1.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD

Prix de Paribu Net (PRB) aujourd'hui

Le prix de Paribu Net (PRB) est actuellement de 0.302224 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PRB en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Paribu Net :

$ 46.54K USD
Volume de trading sur 24 heures
+1.03%
Variation du prix de Paribu Net sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PRB en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PRB.

Performance du prix de Paribu Net (PRB) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Paribu Net en USD était de $ +0.00308362.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Paribu Net en USD était de $ +0.0219080666.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Paribu Net en USD était de $ -0.0202251927.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Paribu Net en USD était de $ -0.0390227786607604.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00308362+1.03%
30 jours$ +0.0219080666+7.25%
60 jours$ -0.0202251927-6.69%
90 jours$ -0.0390227786607604-11.43%

Analyse de prix de Paribu Net (PRB)

Découvrez la dernière analyse de prix de Paribu Net : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 0.29882
$ 0.29882$ 0.29882

$ 0.304006
$ 0.304006$ 0.304006

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

-0.07%

+1.03%

+1.88%

Informations de marché pour Paribu Net (PRB)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 46.54K
$ 46.54K$ 46.54K

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que Paribu Net (PRB)

Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Paribu Net (PRB)

Site officiel

Tokenomics de Paribu Net (PRB)

Comprendre la tokenomics de Paribu Net (PRB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PRB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Paribu Net (PRB)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

PRB en devises locales

1 PRB à VND
7,953.02456
1 PRB à AUD
A$0.46240272
1 PRB à GBP
0.22364576
1 PRB à EUR
0.2568904
1 PRB à USD
$0.302224
1 PRB à MYR
RM1.28142976
1 PRB à TRY
12.29749456
1 PRB à JPY
¥44.426928
1 PRB à ARS
ARS$400.82458
1 PRB à RUB
24.01774128
1 PRB à INR
26.5050448
1 PRB à IDR
Rp4,954.49101056
1 PRB à KRW
420.33918368
1 PRB à PHP
17.21770128
1 PRB à EGP
￡E.14.66693072
1 PRB à BRL
R$1.63805408
1 PRB à CAD
C$0.41404688
1 PRB à BDT
36.7655496
1 PRB à NGN
462.82281136
1 PRB à UAH
12.53927376
1 PRB à VES
Bs38.684672
1 PRB à CLP
$292.855056
1 PRB à PKR
Rs85.7107264
1 PRB à KZT
163.01055888
1 PRB à THB
฿9.77392416
1 PRB à TWD
NT$9.0213864
1 PRB à AED
د.إ1.10916208
1 PRB à CHF
Fr0.2417792
1 PRB à HKD
HK$2.36943616
1 PRB à MAD
.د.م2.7351272
1 PRB à MXN
$5.62438864
1 PRB à PLN
1.1031176
1 PRB à RON
лв1.3146744
1 PRB à SEK
kr2.9013504
1 PRB à BGN
лв0.50471408
1 PRB à HUF
Ft102.86496064
1 PRB à CZK
6.34368176
1 PRB à KWD
د.ك0.09217832
1 PRB à ILS
1.03662832