KPK is a ecosystem coin for Koinpark exchange and metapark political metaverse.
Koinpark Exchange - We are a FIU regulated centralized exchange listed operating in India and have a userbase of over 30,000 , Koinpark app can be downloaded on both iOS and android
Metapark - It is a political metaverse where we already onboarded some of regional party members
The political metaverse will include a virtual ecosystem where political participation, governance, and public discourse are digitized. Imagine a space where citizens engage in debates, propose legislation, and even vote on issues through virtual environments. The metaverse allows for decentralized governance structures, enabling communities to self-organize and test democratic innovations. For example, blockchain-based voting systems in the metaverse could ensure transparency, reduce fraud, and increase accessibility. Moreover, this virtual political realm could serve as a sandbox for experimenting with new governance models without disrupting existing systems.
On the other hand, centralized crypto exchanges (CEXs) remain pivotal in the global adoption of cryptocurrency. Koinpark simplifies crypto trading with user-friendly interfaces, customer support, and fiat on-ramps, which are essential for mainstream adoption. In politically charged markets, these exchanges can facilitate cross-border transactions.
Tokenomics et analyse de prix de Parkcoin (KPK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Parkcoin (KPK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Parkcoin (KPK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Parkcoin (KPK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KPK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KPK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.