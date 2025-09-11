Qu'est-ce que PeerMe SUPER (SUPER)

PeerMe is an ecosystem of distributed power, collaboration & fun. A social infrastructure that allows builders all around the world to come together and work on something they believe in – a shared goal & philosophy. Building a better society, a super society is just a side-effect. In all of that, we care about creating automated & autonomous systems with a minimum of bureaucracy, full transparency, and shared ownership that serves the general public. This is our way of creating the ever-promised society of the people, by the people, for the people. Peers are people like you and me, and the way we know each other is through the identity service we call PEERID. PEERID contains information about us that is used to prove authenticity & trust to the people we interact with & potentially work within PeerMe. This may include personal information like your name, your origin, a free-to-chose picture in form of an NFT, a trust level, social connections, past contributions, and many other data points that help give people an idea of who we are. PEERID is how people know you in PeerMe. PeerMe is a place where anyone can start or find self-sufficient communities that work towards a shared goal. They operate using their own ESDT token as a financial resource and have their own governance system in place. We call these communities Peerings. They have many similarities to what we know as DAOs (Decentralized Autonomous Organization) and are a place of progress, fun, purpose & belonging.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de PeerMe SUPER (SUPER) Site officiel

Prévision de prix de PeerMe SUPER (USD)

Combien vaudra PeerMe SUPER (SUPER) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PeerMe SUPER (SUPER) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PeerMe SUPER.

Consultez la prévision de prix de PeerMe SUPER maintenant !

SUPER en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de PeerMe SUPER (SUPER)

Comprendre la tokenomics de PeerMe SUPER (SUPER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SUPER !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PeerMe SUPER (SUPER) Combien vaut PeerMe SUPER (SUPER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SUPER en USD est de 0.00430823 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SUPER à USD ? $ 0.00430823 . Consultez le Le prix actuel de SUPER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de PeerMe SUPER ? La capitalisation boursière de SUPER est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SUPER ? L'offre en circulation de SUPER est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SUPER ? SUPER a atteint un prix ATH de 0.140351 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SUPER ? SUPER a vu un prix ATL de 0.0036534 USD . Quel est le volume de trading de SUPER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SUPER est de -- USD . Est-ce que SUPER va augmenter cette année ? SUPER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SUPER pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur PeerMe SUPER (SUPER)