Découvrez les informations clés sur Pepe on Memeland (POM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Pepe on Memeland (POM)

Informations sur Pepe on Memeland (POM)

In Memeland, chaos erupted as Shiba, Doge, and Floki fought over which meme coin should rule. Just when all hope seemed lost, CZ Doge strolled in, munching on broccoli like it was the key to crypto wisdom.

“Why not POM?” he barked.

King Pepe nodded. “POM—Power of Memes! The one coin to unite them all!”

And just like that, Memeland had its currency. Memes thrived, degens rejoiced, and CZ Doge kept crunching his broccoli—forever bullish on POM.

Site officiel : https://www.pomoneth.xyz