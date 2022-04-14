Découvrez les informations clés sur PEPPA (PEPPA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur PEPPA (PEPPA)

What is the project about?

All jokes aside, here is a rough sketch of $PEPPA path ahead. We dont wan’t to give everything away on day 1, Expect a lot of the surprises along the way ;)

The most adorable and hilarious meme coin in the ERC blockchain. In this whimsical adventure, you'll laugh, squeal, and invest! An astounding 100% of the tokens jumped into the muddy puddle of the liquidity pool, while LP tokens took a delightful dip in the burn bin. And guess what? The contract itself has been renounced, leaving no trace of piggy business! 19.5% worth $166,000 has been bought by $PEPPA and sent to Binance wallet 12, patiently waiting for future adventures #WINK # BINANCE

Site officiel : https://peppacoin.ai/