Qu'est-ce que Perp sentinel (PSP)

PSP - The First Al-Driven Trading Engine on Solana PSP is not just another token it's the first Al-powered trading engine built natively for Solana. Our system scans, filters, and auto-trades across the entire chain, from majors (SOL, ETH, BTC) to high risk meme tokens, all using Jupiter's deep liquidity. Core Features: 4 Smart Quote Routing (Jupiter v6) always best execution across pools 劉 Al Signals - live confidence scoring + risk/ reward metrics Aggressive - Mode majors, curated meme tokens, and stealth new launches Autonomous Position Logic - buys on long signals, sells on short signals Telegram Alerts - every trade, every fill, instantly shared with the community Why it matters: Puts hedge fund grade execution into retail hands Turns meme chaos into structured, risk controlled opportunities Token utility: holding PSP unlocks access to the engine and revenue share PSP is the self feeding loop: Algo profits → PSP buybacks → rewards to holders.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Perp sentinel (PSP) Combien vaut Perp sentinel (PSP) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PSP en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PSP à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de PSP en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Perp sentinel ? La capitalisation boursière de PSP est de $ 113.15K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PSP ? L'offre en circulation de PSP est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PSP ? PSP a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PSP ? PSP a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de PSP ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PSP est de -- USD . Est-ce que PSP va augmenter cette année ? PSP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PSP pour une analyse plus approfondie.

