PSP - The First Al-Driven Trading Engine on Solana PSP is not just another token it's the first Al-powered trading engine built natively for Solana. Our system scans, filters, and auto-trades across the entire chain, from majors (SOL, ETH, BTC) to high risk meme tokens, all using Jupiter's deep liquidity. Core Features: 4 Smart Quote Routing (Jupiter v6) always best execution across pools 劉 Al Signals - live confidence scoring + risk/ reward metrics Aggressive - Mode majors, curated meme tokens, and stealth new launches Autonomous Position Logic - buys on long signals, sells on short signals Telegram Alerts - every trade, every fill, instantly shared with the community Why it matters: Puts hedge fund grade execution into retail hands Turns meme chaos into structured, risk controlled opportunities Token utility: holding PSP unlocks access to the engine and revenue share PSP is the self feeding loop: Algo profits → PSP buybacks → rewards to holders.
Tokenomics de Perp sentinel (PSP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Perp sentinel (PSP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PSP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PSP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.