Logo de Pitch Lucy AI

Prix de Pitch Lucy AI (LUCYAI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 LUCYAI à USD

--
----
+1.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD
Graphique du prix de Pitch Lucy AI (LUCYAI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-17 10:40:42 (UTC+8)

Informations sur le prix de Pitch Lucy AI (LUCYAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.000058
$ 0.000058$ 0.000058
Bas 24 h
$ 0.00006164
$ 0.00006164$ 0.00006164
Haut 24 h

$ 0.000058
$ 0.000058$ 0.000058

$ 0.00006164
$ 0.00006164$ 0.00006164

$ 0.00078037
$ 0.00078037$ 0.00078037

$ 0.00005179
$ 0.00005179$ 0.00005179

-0.58%

+1.58%

+3.35%

+3.35%

Le prix en temps réel de Pitch Lucy AI (LUCYAI) est de $0.00006014. Au cours des dernières 24 heures, LUCYAI a évolué entre un minimum de $ 0.000058 et un maximum de $ 0.00006164, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LUCYAI est $ 0.00078037, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005179.

En termes de performance à court terme, LUCYAI a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, +1.58% sur 24 heures et de +3.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pitch Lucy AI (LUCYAI)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 60.14K
$ 60.14K$ 60.14K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pitch Lucy AI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LUCYAI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 60.14K.

Historique du prix de Pitch Lucy AI (LUCYAI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Pitch Lucy AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Pitch Lucy AI en USD était de $ -0.0000171005.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Pitch Lucy AI en USD était de $ -0.0000330516.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Pitch Lucy AI en USD était de $ -0.00020506970739155096.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+1.58%
30 jours$ -0.0000171005-28.43%
60 jours$ -0.0000330516-54.95%
90 jours$ -0.00020506970739155096-77.32%

Qu'est-ce que Pitch Lucy AI (LUCYAI)

Pitch Lucy is an AI-powered game platform where users interact with adversarial agent characters by submitting prompts designed to convince or outwit them. Each game is structured around a specific challenge, with successful participants earning token rewards. These interactions generate valuable behavioral and market data, which can be analyzed or monetized. The platform is powered by the $LUCYAI token, used for prompting fees, rewards, and gated features.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Pitch Lucy AI (LUCYAI)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Pitch Lucy AI (USD)

Combien vaudra Pitch Lucy AI (LUCYAI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Pitch Lucy AI (LUCYAI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Pitch Lucy AI.

Consultez la prévision de prix de Pitch Lucy AI maintenant !

LUCYAI en devises locales

Tokenomics de Pitch Lucy AI (LUCYAI)

Comprendre la tokenomics de Pitch Lucy AI (LUCYAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LUCYAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pitch Lucy AI (LUCYAI)

Combien vaut Pitch Lucy AI (LUCYAI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LUCYAI en USD est de 0.00006014 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LUCYAI à USD ?
Le prix actuel de LUCYAI en USD est $ 0.00006014. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Pitch Lucy AI ?
La capitalisation boursière de LUCYAI est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LUCYAI ?
L'offre en circulation de LUCYAI est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LUCYAI ?
LUCYAI a atteint un prix ATH de 0.00078037 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LUCYAI ?
LUCYAI a vu un prix ATL de 0.00005179 USD.
Quel est le volume de trading de LUCYAI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LUCYAI est de -- USD.
Est-ce que LUCYAI va augmenter cette année ?
LUCYAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LUCYAI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-17 10:40:42 (UTC+8)

