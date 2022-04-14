Tokenomics de PlaceWar Governance (PLACE)
PlaceWar is a strategic play-to-earn social game universe deployed on multi-chain with highly engaging artillery gameplay that encourages players to create and define the outlook of the in-game world through building, battles and alliance. Inspired by r/place, PlaceWar creates a gamified and open Internet culture metaverse and puts users in control.
PlaceWar consists of two systems: the Battle system and the Pixel system. Players can have a quickstart of battles in the Battle system modes: - PVE - PVP - Guild War. Upon winning a game, the player would receive token rewards, NFT and non-NFT rewards. The Pixel system is the land system of PlaceWar.
The Pixel system has a map of a canvas world named Placedonia which is divided into 90,000 pixel lands which players are able to own as NFTs. Each pixel is a piece of land where players are able to park their tanks, collect randomly generated resources, construct buildings or even choose a color to represent their pixels on Placedonia. The Placedonia allows players to invade other pixels by challenging their defender bots into a tank battle. Successful invaders will loot any unharvested resources and be able to force change the representing color. Through invasion, players are able to create their own paintings and turn them into visual territories. Such a mechanism can bring the in-game guild idea into PlaceWar, which increases the social bonds between players.
Tokenomics et analyse de prix de PlaceWar Governance (PLACE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PlaceWar Governance (PLACE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PlaceWar Governance (PLACE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PlaceWar Governance (PLACE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PLACE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PLACE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PLACE, explorez le prix en direct du token PLACE !
Prévision du prix de PLACE
Vous voulez savoir dans quelle direction PLACE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PLACE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
