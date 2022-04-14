Tokenomics de Planet Mojo (MOJO)
Informations sur Planet Mojo (MOJO)
$MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds.
Tokenomics et analyse de prix de Planet Mojo (MOJO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Planet Mojo (MOJO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Planet Mojo (MOJO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Planet Mojo (MOJO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MOJO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MOJO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MOJO, explorez le prix en direct du token MOJO !
Prévision du prix de MOJO
Vous voulez savoir dans quelle direction MOJO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MOJO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.