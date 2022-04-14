Tokenomics de Planet Sandbox (PSB)
Informations sur Planet Sandbox (PSB)
Planet Sandbox is a physics-powered NFT sandbox shooting game that allows players to build and own arenas to fight other players in different game modes using their own NFT weapons and accessories. Powered by the $PSB and $PULV tokens, Planet Sandbox has created multiple play-to-earn opportunities within their Metaverse.
For example, Sandbox owners can customise their land with limitless building items and design game modes for others to join and play. The land will become a business where players can sell or earn passive income through the shop. The land system provides creators with various possibilities to build on diverse sceneries and landscapes such as Grass, Desert, Mountains, Toxic Wastelands, Arctic, etc. Eventually, the game will include other planetary environments.
Aside from the builder tool, there are Multiplayer game modes that allow players to choose their favorite sandbox and compete with others in intense fighting games (such as deathmatch and hunting prop) to earn prizes. The beta version of this game is expected to be released this November.
- Empower players: We provide the tools, You can build your own world & rule your game.
- PlanetSandbox is developed as a Metaverse, with upcoming features of AR/VR integration.
- Multiplatform: The game will first launch in Web version. According to the roadmap, the Mobile/PC platforms will be released next year.
- Two tokens: $PSB - main token, governance token, buy/sell nft; $PULV - ingame token, inflationary token, mint/burn.
Tokenomics et analyse de prix de Planet Sandbox (PSB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Planet Sandbox (PSB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Planet Sandbox (PSB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Planet Sandbox (PSB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PSB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PSB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PSB, explorez le prix en direct du token PSB !
Prévision du prix de PSB
Vous voulez savoir dans quelle direction PSB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PSB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.