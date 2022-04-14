Tokenomics de Playable Coin (PC)
Informations sur Playable Coin (PC)
Payable Coin - $PC
In a world where 95% of people are NPCs, blindly following the script written for them, a question arises: who are the remaining 5%?
These are the ones who see beyond the veil, who question the narrative and seek the truth. They are the disruptors, the innovators, and the free thinkers.
GTFO Of The Matrix
Join the $PC movement and become part of the revolution. Break free from the constraints of the ordinary and embrace the extraordinary. Together, we can redefine what's possible and shape a new reality.
Tokenomics et analyse de prix de Playable Coin (PC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Playable Coin (PC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Playable Coin (PC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Playable Coin (PC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PC, explorez le prix en direct du token PC !
Prévision du prix de PC
Vous voulez savoir dans quelle direction PC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.