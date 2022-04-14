Tokenomics de PLUMS (PLUMS)
One-liner description: $PLUMS, for the people, by the people 💎✋
What is PLUMS? PLUMS is a memecoin launched by the people, for the people. Initiated by a group of individuals as a tribute to the Plums internet meme that gained worldwide notoriety from the Ashley Schaeffer (Will Farrell) meme from the Eastbound and Down TV show. The currency is built on the Ethereum blockchain and is designed to be a fun and light-hearted cryptocurrency that can appeal to a wider audience beyond just Bitcoin enthusiasts.
What are the project objectives? The project aims to capture the growing popularity of meme coins, which have been on the rise in recent years due to their unique and often humorous marketing strategies, to serve as the safe haven for future Degen liquidity and to create a decentralized network for connecting degens through the power of memes. By leveraging the power of memes, PLUMS will create a network that is not only fun and entertaining, but also has the potential for real-world impact.
What makes PLUMS unique? One of the things that makes PLUMS stand out from other meme coins is that it’s supply will not be centralised to individual wallets and its launch involved a $PLUMS airdrop to those who contributed to the initial LP before it reached a hard cap of 20ETH. Moreover, PLUMS has adopted PEPE’s no-tax policy. This means that holders of the currency do not have to pay any taxes on their earnings, which can be a significant benefit for those who are looking to invest in a cryptocurrency that has the potential for high returns. The tokens fun and playful nature makes it appealing to those who are not necessarily interested in the more serious aspects of traditional cryptocurrencies.
Tokenomics et analyse de prix de PLUMS (PLUMS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PLUMS (PLUMS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PLUMS (PLUMS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PLUMS (PLUMS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PLUMS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PLUMS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PLUMS, explorez le prix en direct du token PLUMS !
Prévision du prix de PLUMS
Vous voulez savoir dans quelle direction PLUMS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PLUMS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
