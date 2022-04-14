Tokenomics de POPG (POPG)
Informations sur POPG (POPG)
Launched in mid-2024, POPG is a Web3 entertainment ecosystem designed to enhance user engagement across rewards, iGaming, and live events. The project centers around the POPG Token, an entertainment utility token that provides users access across the ecosystem's platforms.
POPG consists of three interconnected platforms:
POP.VIP: A tiered VIP rewards system that allows users to earn rebates by saving $POPG. Higher levels offer bigger rebates that can be redeemed for entertainment products and services. The tier system also acts as a qualifier for the exclusive events platform.
POP.GAME: An iGaming platform focused on transparency and responsibility. POP.GAME builds its policies with community input, offering an alternative to traditional iGaming.
POP.LIVE: An exclusive platform for premium event access. Based on users' levels in POP.VIP, they receive exclusive access to purchase tickets for concerts, sports matches, and other major events.
The project takes a community-centric approach, making community involvement a central aspect of the development process and gathering input to continuously improve the ecosystem. POPG is strongly focused on maximizing the utility of its token and ecosystem, aiming to offer a seamless and rewarding entertainment experience.
Tokenomics et analyse de prix de POPG (POPG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de POPG (POPG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de POPG (POPG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de POPG (POPG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens POPG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens POPG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de POPG, explorez le prix en direct du token POPG !
Prévision du prix de POPG
Vous voulez savoir dans quelle direction POPG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de POPG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.