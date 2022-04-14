Découvrez les informations clés sur Power Token (PWR), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Power Token (PWR)

Power DAO (the ‘Mother DAO’) acts as a decentralized incubator, angel investor, and arbitration layer for all Special Purpose (Child) DAOs built on the Power Protocol. The architecture and specifications of any SP-DAO are proposed, designed and built by each sovereign community.

The Power Protocol lets $POWER token holders self-organize, propose and launch SP-DAOs for the projects they want to see succeed — or to migrate an existing DAOs over to benefit from its novel governance.

Site officiel : https://power.tech/ Livre blanc : https://d3gt43kg8a6ajr.cloudfront.net/Power_DAO_wp_Design.pdf