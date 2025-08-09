Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de POWER en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de POWER.

Le prix de Powerloom (POWER) est actuellement de 0.00876675 USD avec une capitalisation boursière de $ 944.41K USD. Le prix de POWER en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Powerloom (POWER) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Powerloom en USD était de $ -0.000147578920708213.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Powerloom en USD était de $ -0.0024471882.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Powerloom en USD était de $ -0.0047540139.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Powerloom en USD était de $ -0.012674260328628007.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000147578920708213 -1.65% 30 jours $ -0.0024471882 -27.91% 60 jours $ -0.0047540139 -54.22% 90 jours $ -0.012674260328628007 -59.11%

Analyse de prix de Powerloom (POWER)

Découvrez la dernière analyse de prix de Powerloom : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00849887$ 0.00849887 $ 0.00849887 Haut 24 h $ 0.00904632$ 0.00904632 $ 0.00904632 Sommet historique $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) -1.65% Variation du prix (7 j) -17.38%

Informations de marché pour Powerloom (POWER)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :