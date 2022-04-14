Tokenomics de PPizza (PPIZZA)
Informations sur PPizza (PPIZZA)
Welcome to the home of $PPIZZA, the world's first and only memecoin dedicated to the love of pizza and the power of crypto! We believe that pizza and crypto are two of the greatest things in the world, and our mission is to combine them to create something truly special. With $PPIZZA, you can take a bite out of the crypto pizza revolution and join a community of like-minded pizza and crypto enthusiasts. Whether you're a seasoned crypto trader or a pizza lover looking to try something new, $PPIZZA has something for everyone.
Tokenomics et analyse de prix de PPizza (PPIZZA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PPizza (PPIZZA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PPizza (PPIZZA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PPizza (PPIZZA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PPIZZA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PPIZZA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PPIZZA, explorez le prix en direct du token PPIZZA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.