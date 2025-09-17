Informations sur le prix de Prima Donna (DONNA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.459972 $ 0.459972 $ 0.459972 Bas 24 h $ 0.48361 $ 0.48361 $ 0.48361 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.459972$ 0.459972 $ 0.459972 Haut 24 h $ 0.48361$ 0.48361 $ 0.48361 Sommet historique $ 0.484508$ 0.484508 $ 0.484508 Prix le plus bas $ 0.453136$ 0.453136 $ 0.453136 Variation du prix (1 h) -0.29% Changement de prix (1J) -0.17% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Prima Donna (DONNA) est de $0.479599. Au cours des dernières 24 heures, DONNA a évolué entre un minimum de $ 0.459972 et un maximum de $ 0.48361, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DONNA est $ 0.484508, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.453136.

En termes de performance à court terme, DONNA a évolué de -0.29% au cours de la dernière heure, -0.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Prima Donna (DONNA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 479.40K$ 479.40K $ 479.40K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Prima Donna est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DONNA est de 0.00, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 479.40K.