DONNA (Prima Donna) is a scientific research initiative focused on developing the world’s first therapeutic approach to regenerate natural tooth enamel. Led by researchers using stem-cell derived organoids, the project explores how to bioengineer enamel-forming cells and translate these findings into practical dental applications. The purpose of DONNA is to address enamel erosion, a condition affecting over 90% of people worldwide, by creating a regenerative solution where none currently exists. The DONNA IP Token (IPT) allows holders to participate in governance around the project’s intellectual property and research direction through Molecule's Protocol.
Tokenomics de Prima Donna (DONNA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Prima Donna (DONNA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DONNA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DONNA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
