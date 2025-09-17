Informations sur le prix de Project MIRAI (MIRAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00279003
Haut 24 h $ 0.00293133
Sommet historique $ 0.03060855
Prix le plus bas $ 0.00265106
Variation du prix (1 h) -0.30%
Changement de prix (1J) -3.12%
Variation du prix (7 j) +4.73%

Le prix en temps réel de Project MIRAI (MIRAI) est de $0.00281247. Au cours des dernières 24 heures, MIRAI a évolué entre un minimum de $ 0.00279003 et un maximum de $ 0.00293133, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MIRAI est $ 0.03060855, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00265106.

En termes de performance à court terme, MIRAI a évolué de -0.30% au cours de la dernière heure, -3.12% sur 24 heures et de +4.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Project MIRAI (MIRAI)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.81M
Offre en circulation 0.00
Offre totale 999,999,907.52

La capitalisation boursière actuelle de Project MIRAI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MIRAI est de 0.00, avec une offre totale de 999999907.52. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.81M.