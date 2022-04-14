Tokenomics de Proof of Pepe Art (POP)
Informations sur Proof of Pepe Art (POP)
The L2 empowered by PEPE. Prepare to $POP
Pepe is the world’s most widely recognised meme, now anticipate the release of the biggest chain for meme tokens and Pepe whales: The POP Network. All eyes on Pepe has he has his own chain!
The Proof of Pepe Pre-Bridge is now live! You can stake Pepe to farm $POP and reap the benefits when the chain is live. All staked tokens will be migrated to the POP network on launch day.
$POP is the token that Proof of Pepe is built around. Out of respect to the fact that a true meme community is what makes a meme token, we’ve created supercharged staking pools so holders of $POP can earn from chain revenue.
POPDEX is a product by $POP that will be launched alongside the chain. $POP Holders are also entitled to revenue share from the POPDEX which will make that unique to our chain, as typically the biggest dex isn’t made by the chain itself.
Tokenomics et analyse de prix de Proof of Pepe Art (POP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Proof of Pepe Art (POP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Proof of Pepe Art (POP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Proof of Pepe Art (POP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens POP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens POP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de POP, explorez le prix en direct du token POP !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.