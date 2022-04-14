Découvrez les informations clés sur Proof of Pepe Art (POP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Proof of Pepe Art (POP)

The L2 empowered by PEPE. Prepare to $POP

Pepe is the world’s most widely recognised meme, now anticipate the release of the biggest chain for meme tokens and Pepe whales: The POP Network. All eyes on Pepe has he has his own chain!

The Proof of Pepe Pre-Bridge is now live! You can stake Pepe to farm $POP and reap the benefits when the chain is live. All staked tokens will be migrated to the POP network on launch day.

$POP is the token that Proof of Pepe is built around. Out of respect to the fact that a true meme community is what makes a meme token, we’ve created supercharged staking pools so holders of $POP can earn from chain revenue.

POPDEX is a product by $POP that will be launched alongside the chain. $POP Holders are also entitled to revenue share from the POPDEX which will make that unique to our chain, as typically the biggest dex isn’t made by the chain itself.

Site officiel : https://proofofpepe.art/