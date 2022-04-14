Tokenomics de Prophet (PROPHT)
Informations sur Prophet (PROPHT)
What is the project about? ProphetBots is a highly functional Telegram Trading Bot with a core focus on accelerating the users' potential in making profit.
What makes your project unique? With highlights on our perfected signal algorithm (taking into account 15+ conditions scraping masses of data) & industry high revenue sharing percentages, our bot truly is built for mass user adoption amongst the telegram trading shift.
History of your project. ProphetBots started production in early August 2023. What started off as a simple idea, quickly developed into a high functional bot with an array of tools at ours user's disposal, that is truly pushing the boundaries within Telegram Trading bots.
What’s next for your project? A new game-changing AI Sniper tool. Built from meticulous machine learning, back testing, back testing & more back testing, our AI Sniper will GO-HEAD-TO-HEAD with any other AI Sniper on the market. Focussing on newly added liquidity & every inch of data we acquire on it before the buys start flooding in. Allowing us to get not only the earliest entries, but also the best exits.
What can your token be used for? $PROPHET is the official token of ProphetBots. By holding a certain amount of $PROPHET, you are entitled to a set list of benefits & access to our profit-driven trading software.
Tokenomics et analyse de prix de Prophet (PROPHT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Prophet (PROPHT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Prophet (PROPHT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Prophet (PROPHT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PROPHT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PROPHT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PROPHT, explorez le prix en direct du token PROPHT !
Prévision du prix de PROPHT
Vous voulez savoir dans quelle direction PROPHT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PROPHT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.