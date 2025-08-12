Prix de PropTech (PTEK)
Le prix de PropTech (PTEK) est actuellement de 1.41 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PTEK en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PTEK en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PTEK.
Aujourd'hui, la variation du prix de PropTech en USD était de $ -0.099948960498861.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de PropTech en USD était de $ -0.3076010880.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de PropTech en USD était de $ -0.7468609260.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de PropTech en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.099948960498861
|-6.61%
|30 jours
|$ -0.3076010880
|-21.81%
|60 jours
|$ -0.7468609260
|-52.96%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de PropTech : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.01%
-6.61%
+3.79%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
PropTech Smart has developed a cutting-edge layer-1 blockchain, offering several benefits including scalability, security, interoperability, transparency, and cost efficiency. Our native coin, PTEK, has been meticulously crafted to cater specifically to the real estate industry. With a maximum supply of 21 million PTEK, we aim to ensure increased value, market stability, and protection against inflation. Our tokenomics strategy allocates 90% of the coins for the community and only 10% for the company, fostering transparency and fairness in coin distribution. This approach boosts investor confidence and promotes active community engagement. PropTech is proud to be debt-free and has fully funded all development start-up costs, including the creation of the layer-1 blockchain, blockchain explorer, integration with MetaMask and Token Pocket wallets, Coinstore exchange listing, LBank exchange listing and providing liquidity to the exchange. We have deliberately avoided involving seed investors or whales to maintain a decentralized and fair distribution of coins. This will reduce the risk of market manipulation, ensuring the project is driven by the broader community rather than a select few. Through the integration of Smart Contract, blockchain, web 3.0, and AI technologies, PropTech Smart is poised to revolutionize contract management and establish a secure and efficient ecosystem for our users.
Comprendre la tokenomics de PropTech (PTEK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PTEK !
