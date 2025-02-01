Tokenomics de PropTech (PTEK)
Informations sur PropTech (PTEK)
PropTech Smart has developed a cutting-edge layer-1 blockchain, offering several benefits including scalability, security, interoperability, transparency, and cost efficiency. Our native coin, PTEK, has been meticulously crafted to cater specifically to the real estate industry.
With a maximum supply of 21 million PTEK, we aim to ensure increased value, market stability, and protection against inflation. Our tokenomics strategy allocates 90% of the coins for the community and only 10% for the company, fostering transparency and fairness in coin distribution. This approach boosts investor confidence and promotes active community engagement.
PropTech is proud to be debt-free and has fully funded all development start-up costs, including the creation of the layer-1 blockchain, blockchain explorer, integration with MetaMask and Token Pocket wallets, Coinstore exchange listing, LBank exchange listing and providing liquidity to the exchange. We have deliberately avoided involving seed investors or whales to maintain a decentralized and fair distribution of coins. This will reduce the risk of market manipulation, ensuring the project is driven by the broader community rather than a select few. Through the integration of Smart Contract, blockchain, web 3.0, and AI technologies, PropTech Smart is poised to revolutionize contract management and establish a secure and efficient ecosystem for our users.
Tokenomics et analyse de prix de PropTech (PTEK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PropTech (PTEK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PropTech (PTEK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PropTech (PTEK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PTEK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PTEK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PTEK, explorez le prix en direct du token PTEK !
Prévision du prix de PTEK
Vous voulez savoir dans quelle direction PTEK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PTEK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.