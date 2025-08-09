Qu'est-ce que Pube Finance (PUBE)

PUBE is a 100% community driven DeFi coin, fairly launched by avoiding any early access, pre-mining or designation strategies to ensure security to our investors. Our aim is to provide the holder with security by taking our transaction fees and splitting them into two useful channels. Firstly to provide liquidity, creating a more stable token and trade freedom and secondly, a distribution amongst other holders which secures their investments. By providing these benefits $PUBE burns the whales and confirms prosperity for the community. Alongside the benefits of DeFi to the holders, PUBE looks to make a positive impact on the world’s homeless population. We aim to aid foodbanks and fund infrastructure that prevents people from being forced out of their home. 5% of tokens will be withheld in the donation and marketing wallet for this purpose. With your help we can diversify further and spread the influence of PUBE.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Pube Finance (PUBE) Site officiel

Tokenomics de Pube Finance (PUBE)

Comprendre la tokenomics de Pube Finance (PUBE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PUBE !