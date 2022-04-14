Tokenomics de Pube Finance (PUBE)
Informations sur Pube Finance (PUBE)
PUBE is a 100% community driven DeFi coin, fairly launched by avoiding any early access, pre-mining or designation strategies to ensure security to our investors. Our aim is to provide the holder with security by taking our transaction fees and splitting them into two useful channels. Firstly to provide liquidity, creating a more stable token and trade freedom and secondly, a distribution amongst other holders which secures their investments. By providing these benefits $PUBE burns the whales and confirms prosperity for the community.
Alongside the benefits of DeFi to the holders, PUBE looks to make a positive impact on the world’s homeless population. We aim to aid foodbanks and fund infrastructure that prevents people from being forced out of their home. 5% of tokens will be withheld in the donation and marketing wallet for this purpose. With your help we can diversify further and spread the influence of PUBE.
Tokenomics et analyse de prix de Pube Finance (PUBE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pube Finance (PUBE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Pube Finance (PUBE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pube Finance (PUBE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PUBE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PUBE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PUBE, explorez le prix en direct du token PUBE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.