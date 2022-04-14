Tokenomics de Pulse Drip (PDRIP)

Tokenomics de Pulse Drip (PDRIP)

Découvrez les informations clés sur Pulse Drip (PDRIP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Pulse Drip (PDRIP)

Pulse Drip, where your money works harder for you! Think of it like a high-interest savings account, but with a twist. Pulse Drip combines the power of Pulsechain to give your investments a boost like never before.

Now, we get it, this might sound a bit techy at first. But relax, we're here to guide you through it all. In simple terms, Pulse Drip helps your money grow faster by using Pulsechain magic. It's not just a finance thing – it's like a cool adventure for your savings. Let's dive in together and discover why Pulse Drip is the smart, simple way to make your money work for you!

Site officiel :
https://www.pulsedrip.io/
Livre blanc :
https://pulse-drip.gitbook.io/pulse-drip

Tokenomics et analyse de prix de Pulse Drip (PDRIP)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pulse Drip (PDRIP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
Offre totale :
$ 5.00M
$ 5.00M
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 34.65K
$ 34.65K
Sommet historique :
$ 5.17
$ 5.17
Bas historique :
$ 0.00598078
$ 0.00598078
Prix actuel :
$ 0.00693203
$ 0.00693203

Tokenomics de Pulse Drip (PDRIP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Pulse Drip (PDRIP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens PDRIP qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens PDRIP pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PDRIP, explorez le prix en direct du token PDRIP !

Prévision du prix de PDRIP

Vous voulez savoir dans quelle direction PDRIP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PDRIP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.