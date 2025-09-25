Informations sur le prix de PulseMarkets (PULSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01051941 $ 0.01051941 $ 0.01051941 Bas 24 h $ 0.01114471 $ 0.01114471 $ 0.01114471 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01051941$ 0.01051941 $ 0.01051941 Haut 24 h $ 0.01114471$ 0.01114471 $ 0.01114471 Sommet historique $ 0.55542$ 0.55542 $ 0.55542 Prix le plus bas $ 0.00221274$ 0.00221274 $ 0.00221274 Variation du prix (1 h) -0.54% Changement de prix (1J) -1.91% Variation du prix (7 j) -10.16% Variation du prix (7 j) -10.16%

Le prix en temps réel de PulseMarkets (PULSE) est de $0.01055133. Au cours des dernières 24 heures, PULSE a évolué entre un minimum de $ 0.01051941 et un maximum de $ 0.01114471, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PULSE est $ 0.55542, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00221274.

En termes de performance à court terme, PULSE a évolué de -0.54% au cours de la dernière heure, -1.91% sur 24 heures et de -10.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PulseMarkets (PULSE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PulseMarkets est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PULSE est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.05M.