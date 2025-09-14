Qu'est-ce que PumpFarm (PILLS)

Our $PILLS coin is a game-changer on Solana, especially on PumpFun. People call Solana a meme chain, but we're taking it to the next level with a coin that combines meme vibes with actual gameplay. The best part? The coin is part of a larger ecosystem within the game, and the creator fees from PumpFun will be used to boost the reward pool and keep the game sustainable. It's a win-win for gamers and investors alike! This is how you play the game: Connect Your Wallet: Link your wallet to get started. Buy Farmer & Trees: Invest in the essentials to begin farming. Start Farming & Collect Pills: Begin your farming journey and collect your rewards. Swap & Earn: Swap your pills for SOL once you hit the minimum threshold. Boost your earnings by investing in Water. Pro Tip: Claim your bonus every 2 hours to maximize your rewards! Check out the game here: https://app.pumpfarm.space

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de PumpFarm (PILLS) Site officiel

Prévision de prix de PumpFarm (USD)

Combien vaudra PumpFarm (PILLS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PumpFarm (PILLS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PumpFarm.

Consultez la prévision de prix de PumpFarm maintenant !

PILLS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de PumpFarm (PILLS)

Comprendre la tokenomics de PumpFarm (PILLS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PILLS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PumpFarm (PILLS) Combien vaut PumpFarm (PILLS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PILLS en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PILLS à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de PILLS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de PumpFarm ? La capitalisation boursière de PILLS est de $ 5.73K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PILLS ? L'offre en circulation de PILLS est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PILLS ? PILLS a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PILLS ? PILLS a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de PILLS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PILLS est de -- USD . Est-ce que PILLS va augmenter cette année ? PILLS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PILLS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur PumpFarm (PILLS)