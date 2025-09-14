En savoir plus sur PILLS

Informations sur le prix de PILLS

Site officiel de PILLS

Tokenomics de PILLS

Prévisions de prix de PILLS

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de PumpFarm

Prix de PumpFarm (PILLS)

Non listé

Prix en temps réel : 1 PILLS à USD

--
----
-51.40%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de PumpFarm (PILLS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-14 09:46:57 (UTC+8)

Informations sur le prix de PumpFarm (PILLS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8.35%

-51.46%

--

--

Le prix en temps réel de PumpFarm (PILLS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PILLS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PILLS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PILLS a évolué de -8.35% au cours de la dernière heure, -51.46% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PumpFarm (PILLS)

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

--
----

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PumpFarm est de $ 5.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PILLS est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.73K.

Historique du prix de PumpFarm (PILLS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de PumpFarm en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de PumpFarm en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de PumpFarm en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de PumpFarm en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-51.46%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que PumpFarm (PILLS)

Our $PILLS coin is a game-changer on Solana, especially on PumpFun. People call Solana a meme chain, but we're taking it to the next level with a coin that combines meme vibes with actual gameplay. The best part? The coin is part of a larger ecosystem within the game, and the creator fees from PumpFun will be used to boost the reward pool and keep the game sustainable. It's a win-win for gamers and investors alike! This is how you play the game: Connect Your Wallet: Link your wallet to get started. Buy Farmer & Trees: Invest in the essentials to begin farming. Start Farming & Collect Pills: Begin your farming journey and collect your rewards. Swap & Earn: Swap your pills for SOL once you hit the minimum threshold. Boost your earnings by investing in Water. Pro Tip: Claim your bonus every 2 hours to maximize your rewards! Check out the game here: https://app.pumpfarm.space

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de PumpFarm (PILLS)

Site officiel

Prévision de prix de PumpFarm (USD)

Combien vaudra PumpFarm (PILLS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PumpFarm (PILLS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PumpFarm.

Consultez la prévision de prix de PumpFarm maintenant !

PILLS en devises locales

Tokenomics de PumpFarm (PILLS)

Comprendre la tokenomics de PumpFarm (PILLS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PILLS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PumpFarm (PILLS)

Combien vaut PumpFarm (PILLS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PILLS en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PILLS à USD ?
Le prix actuel de PILLS en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de PumpFarm ?
La capitalisation boursière de PILLS est de $ 5.73K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PILLS ?
L'offre en circulation de PILLS est de 100.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PILLS ?
PILLS a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PILLS ?
PILLS a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de PILLS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PILLS est de -- USD.
Est-ce que PILLS va augmenter cette année ?
PILLS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PILLS pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-14 09:46:57 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur PumpFarm (PILLS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-13 20:25:52Mises à jour de l'industrie
Les memes coins établis affichent des gains généralisés, MOODENG bondit de plus de 52% en 24 heures
09-13 19:50:31Mises à jour de l'industrie
La part de marché de Bitcoin chute à 57,35 %, approchant son plus bas de l'année
09-13 19:19:57Mises à jour de l'industrie
Le montant de liquidation de HIFI sur le réseau au cours des dernières 24 heures dépasse 30 millions de dollars, juste derrière BTC et ETH
09-13 14:20:13Mises à jour de l'industrie
Les ETF Bitcoin Spot américains enregistrent des entrées nettes de 642 millions de dollars hier
09-12 17:13:00Mises à jour de l'industrie
Les capitalisations boursières de SOL et BNB atteignent toutes deux de nouveaux sommets historiques, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 4,117 billions de dollars
09-12 16:35:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des Altcoins maintient son plus haut niveau sur 90 jours, s'élevant aujourd'hui à 66

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.