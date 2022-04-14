Tokenomics de PVC META (PVC)
Informations sur PVC META (PVC)
PVC Meta is your premier source for everything cryptocurrency related. PVC Meta is definitely the most trusted and leading cryptocurrency on all digital platforms which is based on Binance smart chain (BEP-20). You can also read the latest news, or engage with the community on our PVC Meta forum.
•Safe & Secure: PVC Meta is secure as it runs on blockchain technology along with other security layers
•Great Community: We claim to hold a back-end community of more than millions of people and our main objective is to financially support the community.
•Technology: PVC Meta runs on Binance Smart Chain (BEP-20).
Tokenomics et analyse de prix de PVC META (PVC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PVC META (PVC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PVC META (PVC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PVC META (PVC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PVC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PVC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PVC, explorez le prix en direct du token PVC !
Prévision du prix de PVC
Vous voulez savoir dans quelle direction PVC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PVC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.