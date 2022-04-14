Tokenomics de Qawalla (QWLA)
Informations sur Qawalla (QWLA)
Launched in May 2021, by the team located all around the world, Qawalla is a decentralized finance platform providing Governance Smart Contracts and transparent Explorer tools for the next generation of Exchange Traded Funds. Qawalla uses the power of smart contracts and the transparency of the blockchain to provide a unique set of tools that benefit Traditional market ETFs migrating to decentralized markets.
Exchange Traded Fund Token (ETFT) will offer lower operating costs than traditional open-end Funds, flexible control, greater transparency, and better cost efficiency in wallets / accounts. Traditional market mutual funds have offered many advantages over building a portfolio one security at a time. QWLA sees the same potential benefits in Blockchain, Crypto, and Decentralized markets.
ETFs are a traditional market feature that allows all the same benefits of an ETFT but centralized.
Exchange traded fund token:
- Traditional ETF benefits
- No market hours
- Can be moved from exchange to exchange freely
- Can be sent from wallet to wallet freely
- Full fund trading transparency on the block explorer
- Can be held in Cold storage or on the Blockchain network
- Generally have functionality upon the network they are built
Tokenomics et analyse de prix de Qawalla (QWLA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Qawalla (QWLA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Qawalla (QWLA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Qawalla (QWLA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens QWLA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens QWLA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de QWLA, explorez le prix en direct du token QWLA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.