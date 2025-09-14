Informations sur le prix de QiSwap (QI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00179544 $ 0.00179544 $ 0.00179544 Bas 24 h $ 0.00298387 $ 0.00298387 $ 0.00298387 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00179544$ 0.00179544 $ 0.00179544 Haut 24 h $ 0.00298387$ 0.00298387 $ 0.00298387 Sommet historique $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.98% Changement de prix (1J) +13.30% Variation du prix (7 j) +102.19% Variation du prix (7 j) +102.19%

Le prix en temps réel de QiSwap (QI) est de $0.00205733. Au cours des dernières 24 heures, QI a évolué entre un minimum de $ 0.00179544 et un maximum de $ 0.00298387, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QI est $ 2.1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, QI a évolué de -1.98% au cours de la dernière heure, +13.30% sur 24 heures et de +102.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour QiSwap (QI)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de QiSwap est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.03M.