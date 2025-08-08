Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de QTC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de QTC.

Le prix de Qitcoin (QTC) est actuellement de 0.081791 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de QTC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Qitcoin (QTC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Qitcoin en USD était de $ +0.00115414.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Qitcoin en USD était de $ +0.0023252199.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Qitcoin en USD était de $ -0.0011043339.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Qitcoin en USD était de $ -0.00864263545113703.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00115414 +1.43% 30 jours $ +0.0023252199 +2.84% 60 jours $ -0.0011043339 -1.35% 90 jours $ -0.00864263545113703 -9.55%

Analyse de prix de Qitcoin (QTC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Qitcoin : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.080637$ 0.080637 $ 0.080637 Haut 24 h $ 0.082222$ 0.082222 $ 0.082222 Sommet historique $ 11.31$ 11.31 $ 11.31 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +1.43% Variation du prix (7 j) +0.56%

Informations de marché pour Qitcoin (QTC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :