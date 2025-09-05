Qu'est-ce que Qoomer (QOOMER)

Where delusion meets decentralization What is a Qoomer? Qoomer is not just a guy. He’s the bagholder who believed. He’s the degen who leveraged his rent. He’s the chainmaxi who fell in love with his portfolio. He’s down 98% and still tweeting "WAGMI". He didn’t buy the top. the market betrayed him. Qoomer is the final form of hopium addiction. Qoomer token? Yes. $QOOMER 1 Billion Community We’re not early. We’re delusional. We won’t make it. but at least we’re not normies. Join the echo chamber on telegram and post your -90% screenshots. Roadmap Q1: cope Q2: double down Q3: mint regret Q4: spiritual awakening or tax fraud Disclaimer Qoomer is not financial advice. Nothing here is. This website is a mirror. if you feel seen, you might already be one of us.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Qoomer (QOOMER) Combien vaut Qoomer (QOOMER) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de QOOMER en USD est de 0.01797145 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de QOOMER à USD ? $ 0.01797145 . Consultez le Le prix actuel de QOOMER en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Qoomer ? La capitalisation boursière de QOOMER est de $ 18.79M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de QOOMER ? L'offre en circulation de QOOMER est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de QOOMER ? QOOMER a atteint un prix ATH de 0.149035 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de QOOMER ? QOOMER a vu un prix ATL de 0.01466618 USD . Quel est le volume de trading de QOOMER ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour QOOMER est de -- USD . Est-ce que QOOMER va augmenter cette année ? QOOMER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de QOOMER pour une analyse plus approfondie.

