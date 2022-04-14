Découvrez les informations clés sur Qoomer (QOOMER), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Qoomer (QOOMER)

Where delusion meets decentralization

What is a Qoomer?

Qoomer is not just a guy. He’s the bagholder who believed. He’s the degen who leveraged his rent. He’s the chainmaxi who fell in love with his portfolio. He’s down 98% and still tweeting "WAGMI". He didn’t buy the top. the market betrayed him. Qoomer is the final form of hopium addiction. Qoomer token? Yes. $QOOMER 1 Billion

Community We’re not early. We’re delusional. We won’t make it. but at least we’re not normies.

Join the echo chamber on telegram and post your -90% screenshots. Roadmap

Q1: cope Q2: double down Q3: mint regret Q4: spiritual awakening or tax fraud

Disclaimer Qoomer is not financial advice. Nothing here is. This website is a mirror. if you feel seen, you might already be one of us.

Site officiel : https://qoomer.vip/