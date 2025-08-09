Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de QRINGE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de QRINGE.

Le prix de QRINGE (QRINGE) est actuellement de 0.00006406 USD avec une capitalisation boursière de $ 31.95K USD. Le prix de QRINGE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de QRINGE (QRINGE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de QRINGE en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de QRINGE en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de QRINGE en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de QRINGE en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -18.29% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de QRINGE (QRINGE)

Découvrez la dernière analyse de prix de QRINGE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00006302$ 0.00006302 $ 0.00006302 Haut 24 h $ 0.000084$ 0.000084 $ 0.000084 Sommet historique $ 0.00011428$ 0.00011428 $ 0.00011428 Variation du prix (1 h) +0.95% Changement de prix (1J) -18.29% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour QRINGE (QRINGE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :