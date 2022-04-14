Tokenomics de QRINGE (QRINGE)
Informations sur QRINGE (QRINGE)
$QRINGE is a memecoin built around the globally recognized word 'cringe,' aiming to turn awkwardness into entertainment. The project embraces internet culture, humor, and virality by sharing cringey content daily to create community engagement and laughs. Backed by a team of 20 investors, 50% of the total supply is locked on Streamflow to ensure transparency and responsible supply control. $QRINGE is not just a coin, it’s a movement to embrace the cringe, laugh together, and become a blue-chip meme project in the long run
Proof of lock: https://t.co/jDlI4cyE40
Tokenomics et analyse de prix de QRINGE (QRINGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de QRINGE (QRINGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de QRINGE (QRINGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de QRINGE (QRINGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens QRINGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens QRINGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de QRINGE, explorez le prix en direct du token QRINGE !
Prévision du prix de QRINGE
Vous voulez savoir dans quelle direction QRINGE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de QRINGE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.