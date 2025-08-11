Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de QU3 en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de QU3.

Le prix de QU3ai (QU3) est actuellement de 0.00346226 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de QU3 en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de QU3ai (QU3) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de QU3ai en USD était de $ -0.000211576064920971.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de QU3ai en USD était de $ -0.0018856669.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de QU3ai en USD était de $ -0.0028769992.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de QU3ai en USD était de $ -0.08230237811037134.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000211576064920971 -5.75% 30 jours $ -0.0018856669 -54.46% 60 jours $ -0.0028769992 -83.09% 90 jours $ -0.08230237811037134 -95.96%

Analyse de prix de QU3ai (QU3)

Découvrez la dernière analyse de prix de QU3ai : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00345635$ 0.00345635 $ 0.00345635 Haut 24 h $ 0.00371352$ 0.00371352 $ 0.00371352 Sommet historique $ 0.193433$ 0.193433 $ 0.193433 Variation du prix (1 h) -0.40% Changement de prix (1J) -5.75% Variation du prix (7 j) +3.70%

Informations de marché pour QU3ai (QU3)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :