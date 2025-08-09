En savoir plus sur QF

Informations sur le prix de QF

Livre blanc de QF

Site officiel de QF

Tokenomics de QF

Prévisions de prix de QF

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Quantum Fusion

Prix de Quantum Fusion (QF)

Non listé

Graphique du prix du Quantum Fusion (QF) en temps réel

$1.78
$1.78$1.78
-7.50%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD

Prix de Quantum Fusion (QF) aujourd'hui

Le prix de Quantum Fusion (QF) est actuellement de 1.78 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de QF en USD est mis à jour en temps réel.

Performances clés de Quantum Fusion :

-- USD
Volume de trading sur 24 heures
-7.53%
Variation du prix de Quantum Fusion sur 24 heures
0.00 USD
Offre en circulation

Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de QF en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de QF.

Performance du prix de Quantum Fusion (QF) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Quantum Fusion en USD était de $ -0.14519210932776.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Quantum Fusion en USD était de $ +2.5013133160.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Quantum Fusion en USD était de $ +0.9398182840.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Quantum Fusion en USD était de $ -0.3955620657459134.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.14519210932776-7.53%
30 jours$ +2.5013133160+140.52%
60 jours$ +0.9398182840+52.80%
90 jours$ -0.3955620657459134-18.18%

Analyse de prix de Quantum Fusion (QF)

Découvrez la dernière analyse de prix de Quantum Fusion : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 4.35
$ 4.35$ 4.35

-0.25%

-7.53%

-3.98%

Informations de marché pour Quantum Fusion (QF)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Qu'est-ce que Quantum Fusion (QF)

QuantumFusion integrates HVM2, a high-performance parallel evaluator, with the Bend programming language and blockchain technology to create a scalable, efficient, and secure distributed computing platform. The system leverages advanced cryptographic techniques, including zero-knowledge proofs, to ensure data security and verifiability. QuantumFusion's architecture demonstrates significant improvements in computational efficiency across various domains, such as scientific computing, financial services, and artificial intelligence, while ensuring high security and fault tolerance through redundancy and consensus mechanisms. シェフが料理をしている

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Quantum Fusion (QF)

Livre blanc
Site officiel

Tokenomics de Quantum Fusion (QF)

Comprendre la tokenomics de Quantum Fusion (QF) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token QF !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Quantum Fusion (QF)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

QF en devises locales

1 QF à VND
46,840.7
1 QF à AUD
A$2.7234
1 QF à GBP
1.3172
1 QF à EUR
1.513
1 QF à USD
$1.78
1 QF à MYR
RM7.5472
1 QF à TRY
72.3926
1 QF à JPY
¥261.66
1 QF à ARS
ARS$2,342.0884
1 QF à RUB
142.3822
1 QF à INR
156.1416
1 QF à IDR
Rp28,709.6734
1 QF à KRW
2,472.2064
1 QF à PHP
101.015
1 QF à EGP
￡E.86.4012
1 QF à BRL
R$9.6654
1 QF à CAD
C$2.4386
1 QF à BDT
216.092
1 QF à NGN
2,725.8742
1 QF à UAH
73.5674
1 QF à VES
Bs227.84
1 QF à CLP
$1,723.04
1 QF à PKR
Rs504.6656
1 QF à KZT
961.111
1 QF à THB
฿57.5296
1 QF à TWD
NT$53.222
1 QF à AED
د.إ6.5326
1 QF à CHF
Fr1.424
1 QF à HKD
HK$13.9552
1 QF à MAD
.د.م16.0912
1 QF à MXN
$33.0724
1 QF à PLN
6.4792
1 QF à RON
лв7.743
1 QF à SEK
kr17.0346
1 QF à BGN
лв2.9726
1 QF à HUF
Ft604.399
1 QF à CZK
37.3444
1 QF à KWD
د.ك0.5429
1 QF à ILS
6.1054