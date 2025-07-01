Tokenomics de Quantz (QUANTZ)
Informations sur Quantz (QUANTZ)
QuantZ is a modular compute protocol that turns user-contributed devices into decentralized infrastructure for hosting, storage, mining, and AI workloads. Built on the Model Context Protocol (MCP), QuantZ dynamically routes tasks across a mesh network of agents based on device capacity, task type, and network conditions. It operates without relying on centralized schedulers.
Launched on July 1st, 2025, QuantZ enables use cases such as encrypted file storage, decentralized web hosting, distributed AI inference, NFT minting, and compute-based mining. All of these are coordinated by MCP, which ensures that task execution is context-aware, load-balanced, and prepared for failover when needed.
QuantZ’s native token, $QUANTZ, underpins the network’s utility layer. It is used for compute payments, contributor incentives, and agent interactions. Contributors earn $QUANTZ by sharing storage, bandwidth, or idle compute. Developers use the token to run services across the QuantZ mesh.
QuantZ is built to serve developers, infrastructure users, and independent node operators who need scalable, fault-tolerant compute services without handing over control to centralized cloud providers. It is designed to integrate with broader Web3 ecosystems, with support for identity, zk-based proofs, and AI-native modules currently in development.
QuantZ is currently in beta with live agent deployments and token-enabled dApp access.
Tokenomics et analyse de prix de Quantz (QUANTZ)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Quantz (QUANTZ), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Quantz (QUANTZ) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Quantz (QUANTZ) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens QUANTZ qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens QUANTZ pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de QUANTZ, explorez le prix en direct du token QUANTZ !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.