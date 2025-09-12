Informations sur le prix de Rabu (RABU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000849 $ 0.00000849 $ 0.00000849 Bas 24 h $ 0.0001322 $ 0.0001322 $ 0.0001322 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000849$ 0.00000849 $ 0.00000849 Haut 24 h $ 0.0001322$ 0.0001322 $ 0.0001322 Sommet historique $ 0.0001322$ 0.0001322 $ 0.0001322 Prix le plus bas $ 0.00000849$ 0.00000849 $ 0.00000849 Variation du prix (1 h) +0.28% Changement de prix (1J) -81.52% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Rabu (RABU) est de $0.00000851. Au cours des dernières 24 heures, RABU a évolué entre un minimum de $ 0.00000849 et un maximum de $ 0.0001322, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RABU est $ 0.0001322, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000849.

En termes de performance à court terme, RABU a évolué de +0.28% au cours de la dernière heure, -81.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rabu (RABU)

Capitalisation boursière $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Rabu est de $ 8.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RABU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.51K.