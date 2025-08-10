Qu'est-ce que Raccoon (ROON)

Get ready to sneak your way on top of TON with RACCOON RACCOON is an entertaining meme project built on the TON blockchain. The RACCOON community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, RACCOON is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, RACCOON is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let RACCOON show you the way. RACCOON seeks to encourage and bring new investors to the TON Blockchain. We also want to create a safe and secure trading space,

Ressource de Raccoon (ROON) Site officiel

Tokenomics de Raccoon (ROON)

Comprendre la tokenomics de Raccoon (ROON) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ROON !