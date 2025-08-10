Qu'est-ce que Race Kingdom (ATOZ)

Race Kingdom is a Metaverse Web3 game with hyper immersive gameplay. Race Kingdom allows us to have a different identity, to have the friends we wish, to attend events, to buy goods and services instantly, just like in the real world, but in digital form. Within the Race Kingdom, the only way for players to survive is to buy, train, breed, and race multiple creatures. When their creatures succeed, the players earn the highly valuable ATOZ that powers the Race Kingdom. There will be 3800 in-Game NFTs will accelerate the development of the Metaverse by encouraging the growth of digital marketplaces. This model gives developers a global audience and consumers a unified experience.

Ressource de Race Kingdom (ATOZ) Site officiel

Tokenomics de Race Kingdom (ATOZ)

Comprendre la tokenomics de Race Kingdom (ATOZ) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ATOZ !