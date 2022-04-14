Tokenomics de RaceFi (RACEFI)
Informations sur RaceFi (RACEFI)
RaceFi is the first AI/ML integrated car racing game on the Solana ecosystem. Within RaceFi’s metaverse, players can earn while enjoying various game modes to satisfy the thirst for speed or make a profit by owning in-game property. Pure race or Battle race, PvP or PvE, racers or gamblers, the possibilities are endless. Our mission is to provide players with the most imaginative gaming experience and the most profitable monetization options possible, while also fostering the development of the Solana ecosystem and the widespread adoption of blockchain technologies.
Tokenomics et analyse de prix de RaceFi (RACEFI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RaceFi (RACEFI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RaceFi (RACEFI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RaceFi (RACEFI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RACEFI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RACEFI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RACEFI, explorez le prix en direct du token RACEFI !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.