Tokenomics de RAGE (RAGE)
Informations sur RAGE (RAGE)
Rage Trade is a multi-chain perp aggregator that works across all compatible chains (EVM L2s, L1s, AppChains, Cosmos, etc). With Rage, you can enjoy access to deep unified liquidity across multiple markets and multiple chains. Our platform focuses on enhancing the on-chain perp trader’s experience with unique functionalities like:
- Aggregated Liquidity: Trade against deep unified liquidity across multiple perps and chains at once.
- Optimized Routes: Our route selector labels routes with incentives and sorts exchanges by the best price or funding rates, ensuring ease and speed.
- Cross-Chain Collateral Management: Easily move collateral across chains or swap between hundreds of crypto assets across 15+ EVM chains. Never worry about running out of margin again!
- Aggregated Referrals: Earn referral rewards by referring friends to all popular perp DEXes from a single interface on Rage.
- EOA Wallet Compatibility: Connect your favorite EOA wallet and start trading instantly.
Tokenomics et analyse de prix de RAGE (RAGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RAGE (RAGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RAGE (RAGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RAGE (RAGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RAGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RAGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RAGE, explorez le prix en direct du token RAGE !
Prévision du prix de RAGE
Vous voulez savoir dans quelle direction RAGE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RAGE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.