Qu'est-ce que Ramda AI (RAMDAI)

Ramda AI is the first fully autonomous AI-powered stablecoin borrowing protocol. Unlike traditional DeFi systems that rely on fixed parameters or centralized human governance, Ramda AI leverages a swarm of 20+ intelligent agents to coordinate, adapt, and optimize financial decision-making in real time. These agents collectively manage risk, liquidity, and stability, ensuring a borrowing protocol that is self-sustaining, bias-free, and capable of evolving with changing market conditions. In essence, Ramda AI represents a next-generation financial ecosystem where artificial intelligence doesn’t just assist humans—it governs the system itself.

RAMDAI en devises locales

Tokenomics de Ramda AI (RAMDAI)

Comprendre la tokenomics de Ramda AI (RAMDAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Combien vaut Ramda AI (RAMDAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RAMDAI en USD est de 0.00000923 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RAMDAI à USD ? $ 0.00000923 . Quelle est la capitalisation boursière de Ramda AI ? La capitalisation boursière de RAMDAI est de $ 9.23K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RAMDAI ? L'offre en circulation de RAMDAI est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RAMDAI ? RAMDAI a atteint un prix ATH de 0.01115929 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RAMDAI ? RAMDAI a vu un prix ATL de 0.00000722 USD . Quel est le volume de trading de RAMDAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RAMDAI est de -- USD . Est-ce que RAMDAI va augmenter cette année ? RAMDAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

