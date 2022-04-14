Tokenomics de Rapids (RPD)
Informations sur Rapids (RPD)
We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids.
Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels.
Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible.
With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between.
We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
Tokenomics et analyse de prix de Rapids (RPD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Rapids (RPD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Rapids (RPD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Rapids (RPD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RPD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RPD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RPD, explorez le prix en direct du token RPD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.