Informations sur le prix de Ravenra (RAVEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.000134 $ 0.000134 $ 0.000134 Bas 24 h $ 0.00064108 $ 0.00064108 $ 0.00064108 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.000134$ 0.000134 $ 0.000134 Haut 24 h $ 0.00064108$ 0.00064108 $ 0.00064108 Sommet historique $ 0.00120118$ 0.00120118 $ 0.00120118 Prix le plus bas $ 0.000134$ 0.000134 $ 0.000134 Variation du prix (1 h) +1.30% Changement de prix (1J) -62.36% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Ravenra (RAVEN) est de $0.00023895. Au cours des dernières 24 heures, RAVEN a évolué entre un minimum de $ 0.000134 et un maximum de $ 0.00064108, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RAVEN est $ 0.00120118, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000134.

En termes de performance à court terme, RAVEN a évolué de +1.30% au cours de la dernière heure, -62.36% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ravenra (RAVEN)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ravenra est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RAVEN est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.87K.