Prix de Rebase (REBASE)
Le prix de Rebase (REBASE) est actuellement de 1.013 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de REBASE en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de REBASE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de REBASE.
Aujourd'hui, la variation du prix de Rebase en USD était de $ +0.00619756.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Rebase en USD était de $ -0.0246011102.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Rebase en USD était de $ -0.0033473572.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Rebase en USD était de $ +0.006748146259729.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00619756
|+0.62%
|30 jours
|$ -0.0246011102
|-2.42%
|60 jours
|$ -0.0033473572
|-0.33%
|90 jours
|$ +0.006748146259729
|+0.67%
Découvrez la dernière analyse de prix de Rebase : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.01%
+0.62%
-3.98%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? REBASE is the first rebase project on Base. It shares an ideological root with its predecessor, Ampleforth, and believes in the future of elastic supply cryptocurrencies. REBASE aims to bring this type of digital asset to Base, as a key DeFi primitive, so other interesting DeFi components can be built on top, whether flatcoins, vaults or more. What makes your project unique? Rebase is the first rebasing token on Base. Rebasing is a concept introduced by Ampleforth in 2017, but gained popularity during the DeFi Summer bull run of 2020. Rebase refers to the fact that the token supply is elastic, and changing to market price. This concept means price volatility is shifted to supply volatility, allowing for a new generation of DeFi products to be built on top. History of your project. Rebase launched in August 2023 as a completely fair launch project. There was no premine and 85% of the supply preloaded into Volcanos, the community liquidity reward program. What’s next for your project? Rebase plans to be the largest rebase project on Base, making rebase great again and helping make Onchain Summer the next wave. Rebase hopes to expand into the rapidly growing Base ecosystem and see various projects utilize Rebase as a primitive and liquidity layer. What can your token be used for? Base is a digital commodity money, like Bitcoin, so it can be used in many ways Bitcoin is: as an uncorrelated asset to the wider market, as a liquidity backstop for a protocol, as a medium of exchange for DeFi. Rebase is also supply elastic like Ampleforth, because of this innovation it can be used for innovative things such as a liquidity layer on protocols similar to Balancer, allowing for no-impermanent-loss liquidity pools, or as a backstop for flatcoins (such as AMPL and SPOT).
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Rebase (REBASE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token REBASE !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 REBASE à VND
₫26,657.095
|1 REBASE à AUD
A$1.54989
|1 REBASE à GBP
￡0.74962
|1 REBASE à EUR
€0.86105
|1 REBASE à USD
$1.013
|1 REBASE à MYR
RM4.29512
|1 REBASE à TRY
₺41.21897
|1 REBASE à JPY
¥148.911
|1 REBASE à ARS
ARS$1,343.49125
|1 REBASE à RUB
₽81.04
|1 REBASE à INR
₹88.71854
|1 REBASE à IDR
Rp16,338.70739
|1 REBASE à KRW
₩1,406.93544
|1 REBASE à PHP
₱57.57892
|1 REBASE à EGP
￡E.49.17102
|1 REBASE à BRL
R$5.49046
|1 REBASE à CAD
C$1.38781
|1 REBASE à BDT
৳122.9782
|1 REBASE à NGN
₦1,553.67862
|1 REBASE à UAH
₴41.86729
|1 REBASE à VES
Bs129.664
|1 REBASE à CLP
$980.584
|1 REBASE à PKR
Rs287.20576
|1 REBASE à KZT
₸546.96935
|1 REBASE à THB
฿32.77055
|1 REBASE à TWD
NT$30.26844
|1 REBASE à AED
د.إ3.71771
|1 REBASE à CHF
Fr0.8104
|1 REBASE à HKD
HK$7.94192
|1 REBASE à MAD
.د.م9.15752
|1 REBASE à MXN
$18.79115
|1 REBASE à PLN
zł3.68732
|1 REBASE à RON
лв4.39642
|1 REBASE à SEK
kr9.68428
|1 REBASE à BGN
лв1.69171
|1 REBASE à HUF
Ft343.49817
|1 REBASE à CZK
Kč21.21222
|1 REBASE à KWD
د.ك0.308965
|1 REBASE à ILS
₪3.47459