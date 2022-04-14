Tokenomics de ReBaseChain (BASE)
Informations sur ReBaseChain (BASE)
What is the project about? ReBasechain is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the decentralized finance (DeFi) landscape. It introduces a novel and innovative concept called “Adaptive Rebase Mechanism,” which aims to provide superior stability and enhanced liquidity to its users. Unlike traditional stablecoins pegged to fiat currencies, ReBasechain redefines stability by dynamically adjusting its token supply based on market conditions. ReBasechain emerges as a pioneering blockchain project, offering a truly unique concept with its Adaptive Rebase Mechanism and innovative consensus algorithm. By prioritizing stability, scalability, and security, ReBasechain presents itself as a reliable foundation for a wide array of applications, spanning from DeFi to supply chain management. With a clear roadmap and an engaged community, ReBasechain aims to shape the future of decentralized finance and blockchain technology.
Tokenomics et analyse de prix de ReBaseChain (BASE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ReBaseChain (BASE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ReBaseChain (BASE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ReBaseChain (BASE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BASE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BASE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BASE, explorez le prix en direct du token BASE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.